Pánico en el set donde filmaba Halle Berry y Mark Wahlberg

El terror vuelve a repetirse en el set de "Our Man From New Jersey, la película que protagonizan Halle Berry y Mark Wahlberg.

El set donde se rodaba la película ‘Our man from Jersey’, protagonizada por Halle Berry y Mark Wahlberg, fue clausurado después de que un equipo de seguridad encontrara lo que creía que era munición real.

“Se llamó a la policía para informarle de un objeto, descrito como un casquillo de bala. Aunque se descubrió que era un llavero tipo cilindro de gas aplastado y los agentes se deshicieron de éste”, reveló Scotland Yard.

Otras locaciones utilizadas son la estación de Kings Cross y el puente Albert, en Chelsea, donde los extras iban vestidos de policías armados en motocicleta y un helicóptero planeaba a pocos metros de una estructura. Cabe recordar, en fechas pasadas, en el filme ‘Rust’, el actor Alec Baldwin disparó un arma accidentalmente y causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Las 1ras. imágenes de una de espías tipo Bond, con pareja explosiva. Halle Berry y Mark Wahlberg protagonizarán ‘Our Man From Jersey’ de Netflix, con guion de David Guggenheim (Bad Boys III) y producida por el mismo Mark Wahlberg. (Fotos en Londres)#HalleBerry #MarkWahlberg pic.twitter.com/qYhUIkRmas — Somos Instantes (@RobertGayol) April 21, 2022

El thriller, descrito como un “James Bond de cuello azul”, se rodaba en el juzgado de Camberwell Green, en el sureste de Londres, Inglaterra cuando se encontró un casquillo de bala.

La película

Halle, de 55 años, protagoniza junto a Mark Wahlberg la película de Netflix, que se dice gira en torno a Mike (Wahlberg), un trabajador de la construcción de Jersey, que es reclutado por su ex novia Roxanne (Berry) para una misión de la inteligencia estadounidense.

📸🚨 DESDE EL SET 🚨📸 Halle Berry y Mark Wahlberg durante el rodaje de #OurManFromJersey en Londres. pic.twitter.com/GazWNttnnP — Movie Crazy Planet #ObiWanKenobi #StrangerThings (@MovieCrazyP) April 20, 2022

