Dua Lipa sufrió una estrepitosa caída durante un concierto

Fanáticos de Dua Lipa manifestaron su incomodidad al quedar en evidencia que no estaba cantando en vivo, muchos destacaron que las entradas eran muy costosas y esperaban un show de calidad.

Los artistas durante sus presentaciones públicas siempre realizan ensayos para darle muchísimo más a su público que paga por verlos, y en algunos casos realizan unas maniobras que terminan resultando un poco peligrosas. Por ello, están sometidos al riesgo de cometer cualquier error o incluso caerse delante de todos y volverlo viral.

La cantante británica Dua Lipa no escapó de la realidad, y es que tuvo un percance durante su gira llamada “Future nostalgia”, resulta ser que se cayó en el escenario y de esta manera se pudo apreciar que no estaba cantando en vivo, es decir, durante sus presentaciones dobla sus mismas canciones.

El accidente se registró en una presentación que ofreció en Milán, Italia, fue justo en ese entonces cuando los fanáticos que pagaron para verla aprovecharon la ocasión para grabar lo que para muchos fue triste y decepcionante momento.

La intención de todo seguidor de un cantante es poder pagar una entrada para disfrutar el espectáculo que darán. También para poder corear sus canciones, y no hay nada más que pueda doler tanto como ver a un ídolo doblar sus mismos temas musicales delante de quienes apartaron para poder disfrutar “en vivo” de sus mejores éxitos.

Boletos nada accesible

A su vez, fueron muchos de los presentes que manifestaron su molestia, pues señalaron que los precios de los boletos no son para nada accesibles para no haber podido disfrutar completamente por lo que había pagado desde un principio. Parte de la molestia ocasionada también se generó porque la también actriz había sido caracterizada como una de las que más entrega todo su talento mientras está en el escenario. No obstante, esto no fue lo que ocurrió recientemente. Hasta el momento ella no se ha pronunciado por este suceso.

Se desconoce si la artista estaba presentando complicaciones de salud que la obligaron a implementar este método para no incumplir con las fechas establecidas que ya tiene pautadas en su tour. Afortunadamente, su caída no le causó daños mayores y es que no tuvo que ser traslada a un centro de salud para poder ser asistida por especialistas.

