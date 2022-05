Fallece Andy Fletcher, tecladista y fundador de Depeche Mode

Andy Fletcher, tecladista, compositor y fundador de Depeche Mode murió a los 60 años.

Andy Fletcher, tecladista, compositor y fundador de Depeche Mode murió a los 60 años. Se desconoce los motivos del deceso del artista. Sin embargo, el anuncio se hizo por medio de las cuentas oficiales de la banda en redes sociales.

Sobre Andy Fletcher

Fletcher, es el mayor de cuatro hermanos, se mudó a Nottingham cuando tenía apenas 2 años de edad. Fue ahí donde conoció a Vince Clarke, futuro miembro de la banda y posterior fundador de Erasure.

Primero fundaron el grupo No Romance in China, donde Fletcher tocaba el bajo. En 1980 conocen a Martin Gore formaron la banda Composition of Sound. Clarke se mantuvo como principal escritor y vocalista hasta la llegada de Dave Gahan, quien surigió el cambio de nombre a Depeche Mode, convirtiéndose en uno de los grupos de música electrónica más míticos e importantes de la historia.

Clarke dejó la banda en 1981 tras el lanzamiento del primer álbum, Speak & Spell. Se mantuvieron brevemente como trio, pero en 1982 Alan Wilder se unió a la banda y se mantuvieron como un cuarteto hast 1995. Desde ahí en adelante, Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher han continuado con Depeche Mode.

El rol de Fletcher en la banda siempre ha sido un tópico de conversación entre fanáticos de la banda. Es el único que no ha recibido un solo crédito de composición en alguna de las canciones de Depeche Mode. Pero a lo largo de la historia del grupo ha tenido labores importantes durante la interpretación de cada uno de los temas, tanto en el estudio como en directo.

Andy Fletcher también es el único miembro de la banda que nunca cantó. En su momento, cuando se lo veía cantar, el sonido de sus micrófonos se escuchaba muy bajo o solo en los monitores de sonido en el escenario. A partir de 2014, dejó de cantar en directo.

Además, en épocas en que la banda no ha tenido un manager a tiempo completo, Andy Fletcher se encargó de temas legales, contables y monetarios. Reveló varias veces, en diferentes entrevistas, estar genuinamente interesado por el lado más administrativo del negocio musical. En últimos años se convirtió en el portavoz de Depeche Mode.

