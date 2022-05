Kate Moss hunde a Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp

¿Qué fue lo que testificó la famosa modelo en el juicio? Sus palabras fueron catalogadas como duras.

En la última semana del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, Kate Moss ha sido llamada a declarar y su intervención ha generado una gran expectación. La modelo, que mantuvo una relación sentimental con el actor, ha explicado que en el tiempo que duró su romance, nunca sufrió una agresión por parte de Depp.

Además, ha detallado que durante unas vacaciones que pasaron en Jamaica no la empujó por las escaleras tal como Amber insinuó.

“Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera”, detalló la famosa. La modelo, que ha intervenido a través de una videollamada hecha desde su casa, ha contado que cuando se cayó en el resort fue porque el suelo estaba mojado.

“Estaba saliendo de la habitación, había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda”, recordó.

Moss, quien apareció vestida con una camisa blanca, también explicó que el intérprete fue corriendo a ver qué le había pasado.

Posteriormente, el actor la llevó a la habitación y de forma inmediata consiguió atención médica.

La historia de amor de Johnny Depp y Moss

La única pregunta a la que no ha respondido ha sido a la última, que ha sido objetada: ¿Por qué ha decidido testificar?”.

La historia de amor de Kate y Depp fue una de las más mediáticas de la década de los 90 y sobre ellos circularon todo tipo de rumores, desde un posible compromiso.

En 2012, la modelo recordó aquella relación y se mostró arrepentida de que su romance no hubiese continuado.

“No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo. Eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar”, afirmó en ese entonces la modelo que actualmente tiene 48 años de edad.

