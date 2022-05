El famoso actor que vivió toda su adolescencia en la calle

El actor antes de llegar a la fama, y en tiempos de su adolescencia, vivió en la calle y comió alimento descompuesto.

El actor mexicano Armando Hernández compartió en una entrevista con Yordi Rosado que antes de llegar a la fama, y en tiempos de su adolescencia, vivió en la calle y comió alimento descompuesto. Esto debido a una fuerte discusión con su progenitor, el también comediante solo salió de su casa con una bicicleta, su mochila y un juguete, sin considerar las consecuencias.

“Cuando salí de mi casa y viví en la calle unos días había una caja con una bolsa de arroz, y eso fue lo que comí días después de que me salí. Quería recordar ese momento para poder sacar la emoción. Fue lo primero que comí en varios días, era arroz echado a perder, pero el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido eso.

“En ese momento no mides muchas cosas: el peligro, la exposición y sobre todo, el malestar que le pude provocar a mi papá; pero no puedo juzgarlo porque no fui una ‘monedita de oro”, contó Armando Hernández a Jordi Rosado en entrevista.