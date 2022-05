¡Sin filtro alguno! La guatemalteca Aida Estrada causa revuelo al dejar la celulitis de sus muslos

La famosa presentadora está de vacaciones en Nueva York y aprovechó para compartir una postal que llamó la atención.

El carisma y la belleza de Aida Estrada la convertido en una de las guatemaltecas con más seguidores en redes sociales. Actualmente, la también modelo cuenta con más de 749 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Dentro de su perfil, no faltan las imágenes y videos de su día a día, además de presumir sus distintos viajes.

Y es que, recientemente, la exreina de belleza decidió tomar unas vacaciones junto con su pareja, Leo Jaen. El destino que eligieron en esta ocasión fue Nueva York, desde donde han compartido varias imágenes.

El primer posteo llegó con una serie de fotografías captadas en diferentes partes de dicha ciudad.

En la primera postal aparece luciendo un atuendo muy atractivo, el cual le ha derivado varios comentarios. Al deslizar, la podemos ver en una moto acuática, desde donde se captó una fotografía que llamó la atención de varios usuarios.

En dicha postal aparece Aida enfundada en un traje de baño completo, dejando al descubierto sus piernas.

Sin embargo, hubo un detalle que captó la atención de los seguidores, y es que dejó al descubierto, sin temor alguno su celulitis.

Esta no es la primera vez que Estrada se deja ver al natural, en múltiples ocasiones se ha mostrado sin una gota de maquillaje.

Aida Estrada disfruta de su viaje…

“No tienen idea de esta experiencia. Ya me conocen, me gusta turistear de una manera, no convencional”, afirmó Aida por medio de la leyenda que acompañó uno de sus videos.

“Te ves muy hermosa”, “Definitivamente nos encantan tus imágenes”, “Que bonito se la están pasando”, dicen algunos de los textos que dejaron los usuarios a la par de la foto.

Habrá que esperar para ver con que otro contenido nos sorprende en los próximos días la presentadora que ganó la corona como Miss Guatemala en 2005.

