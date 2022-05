Hollywood celebró los Billboard Music Awards y lo que más llamó la atención no fueron los premios, sino el extraño comportamiento de Cara Delevingne, que hasta memes le hicieron.

Usuarios de las redes sociales no pueden superar la actitud que tuvo la modelo, sobre todo con Megan Thee Stallion. Miles de memes y bromas ya se hicieron al respecto. Todo comenzó normal en la alfombra roja de los Billboard y cuando Meghan pasó con un diseño midi del que colgaba un pequeño retazo de tela como una cola, Cara se acercó para levantarlo al aire y que en las fotos luciera espectacular.

Hasta ahí todo normal, pero durante toda la ceremonia de premiación, la modelo no se le despegó a Megan Thee Stallion, haciendo caras y gestos muy extraños, además de andar por todo el venue detrás de las celebridades. Pero sobre todo, detrás de Megan, lo cual inmediatamente se hizo viral, pues no parece el comportamiento normal que alguien asiste a unos premios. Todo fue demasiado. Aquí los momentos más incómodos de Cara Delevingne en los BMA’s.

Al principio Cara parecía una amiga apoyando a Megan con el movimiento de su vestido para que saliera espectacular en las fotos de alfombra roja. Pero después estuvo muy insistente con ella.

Cara Delevingne plays with Megan Thee Stallion’s dress on the #BBMAs red carpet. pic.twitter.com/yIAC3lt0Ld

Más tarde Cara Delevingne continuó muy insistente con Megan y estuvo encima de ella toda la ceremonia, por ejemplo el momento en que la cantante ganó un Billboard Award. No se le despegó a la cantante de “Savage” en ningún momento de la premiación. En las fotos que le tomaban a Megan, ella también posaba, aunque era la noche de la rapera.

Delevingne estuvo por toda la ceremonia en el MGM de Las Vegas y hasta le tomó unas fotos a Doja Cat, DJ Khaled y Fat Joe, y se tiró al suelo para hacerlo. Ahora el internet está bromeando, pero un poco aterrorizado, del comportamiento extraño de Cara Delevigne en esta ceremonia.

Megan Thee Stallion trying to hide from Cara Delevingne: pic.twitter.com/Y5cHRTyd6i

your chances of being watched by cara delevingne are slim but never zero pic.twitter.com/rZzs7JQXr6

