James Hetfield, vocalista de Metallica, rompe en llanto en pleno concierto

Hetfield llora en Brasil y habla sobre cómo la edad le afecta: “Ya no puedo tocar más”.

Fue durante la gira que Metallica se encuentra dando por Latinoamérica que su vocalista, James Hetfield, rompió en llanto frente al público que se dio cita en el concierto. Este momento ya le ha dado la vuelta al mundo a través de múltiples videos compartidos en redes sociales.

El motivo de su llanto y frustración se debió a que él mismo confirmó que no sentía bien momentos antes de realizar el concierto. De acuerdo con James, se sentía inseguro de sí mismo y pensó que ya estaba demasiado viejo para los shows en vivo.

En el concierto celebrado en Belo Horizonte, Brasil, se muestra a James hablar al micrófono y decir las palabras anteriores, pero también afirmó que han sido sus propios compañeros de la banda que lo han ayudado y apoyado en estos sentimientos. Mientras decía esto, los demás integrantes dejaron un momento sus instrumentos para ir al lugar de James y fundirse en un emotivo abrazo grupal, que fue contestado con aplausos y gritos por parte del público; fue ahí cuando el vocalista rompió en llanto.

James Hetfield Of course you are not alone, there are many people with similar problems with anxiety disorders, depression, etc. Thank you for giving your testimony and opening your heart It takes a lot of courage to open up like this to your fans @Metallica pic.twitter.com/vxZZBKQpxO

— Maely (@RhcpMaely) May 15, 2022