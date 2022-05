Vanessa Hudgens llega en tanga transparente a la Met Gala

El arriesgado vestido que decidió utilizar la actriz estadounidense dejó muy poco a la imaginación.

Este lunes 2 de mayo se está llevando a cabo la MET Gala de Nueva York, en la que Vanessa Hudgens ya hizo presente.

Una vez más el Metropolitan Museum of Art abrió sus puertas a la fantasía, derroche, el disfrute y la solidaridad.

En esta ocasión, el objetivo será recaudar fondos para el Instituto del Traje que tiene el museo.

Recordemos que la pandemia obligó a cambiar los planes a esta institución que tuvo que cancelar en varias ocasiones.

El tema para esta ocasión será: “In America: An Anthology of Fashion”, lo que indica que se pretende hacer una antología de la moda americana enmarcada en el glamour de la llamada “Edad de oro” de Nueva York.

Es decir, que viajaremos en el tiempo hacia atrás, y abriremos los armarios de las dos décadas comprendidas entre 1870 y 1980.

Vanessa Hudgens y su descarado vestido…

Dicho esto, los invitados llevarían looks muy especiales, envueltos en un aire de romanticismo, con un toque historicista y recato.

Una de las primeras en llegar al evento fue la actriz Vanessa Hudgnes, quien se decidió por un vestuario muy atrevido.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se le pude ver enfundada en un vestido transparente, en color negro.

Los internautas se percataron de dos detalles: No llevaba sostén y llegó utilizando una tanga transparente.

En esta ocasión, la famosa será la encargada de la transmisión en vivo para la marca Vogue.

Otros de los que se esperan que hagan su aparición a lo largo del evento son Olivia Rodríguez, Eiza González y Emma Stone.

A los anteriores, también se unirán Jennifer López, Joe Jonas y el clan de las hermanas Kardashian Jenner.

El talento latino no podía quedar fuera, en esta ocasión nos representarán Rosalía, J Balvin y el cantante originario de Puerto Rico, Bad Bunny.

