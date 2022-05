Camila Cabello y su descarado escote se roba la atención en la Met Gala

La abertura del top de la cantante dejó al descubierto gran parte de sus atributos en la alfombra roja.

Publicidad

Camila Cabello fue otra de las invitadas que figuró en la alfombra roja de la Met Gala que se celebra en Nueva York.

La joven, se destacó por el vestuario que decidió utilizar para desfilar en el que destacaron varios famosos.

Sin embargo, el look de la cantante cubana-estadounidense desató un debate en las redes sociales.

Camila Cabello has arrived at the #MetGala pic.twitter.com/Tnob2RtdyU — Camila Updater (@CCUpdater) May 2, 2022

Y es que, muchos aseguraron que la joven se miraba simplemente espectacular, mientras que otros la criticaron duramente.

En esta ocasión, la intérprete optó por un top que dejaba al descubierto gran parte de sus atributos.

Asimismo, agregó un falda en color blanco, adornada con varias flores de distintos colores que fueron cortadas a mano.

“El detalle de las flores es el que no me termina de convencer”, “Siento que no se apegó a la temática”, “Me gusta Camila”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes sociales.

Una vez más el Metropolitan Museum of Art abrió sus puertas a la fantasía, derroche, el disfrute y la solidaridad.

En esta ocasión, el objetivo será recaudar fondos para el Instituto del Traje que tiene el museo.

Otros invitados al igual que Camila Cabello…

Recordemos que la pandemia obligó a cambiar los planes a esta institución que tuvo que cancelar en varias ocasiones.

El tema para esta ocasión será: “In America: An Anthology of Fashion”, lo que indica que se pretende hacer una antología de la moda americana enmarcada en el glamour de la llamada “Edad de oro” de Nueva York.

Es decir, que viajaremos en el tiempo hacia atrás, y abriremos los armarios de las dos décadas comprendidas entre 1870 y 1980.

Dentro de los famosos que formaron parte de esta edición están Vanessa Hudgens, Lady Gaga, Ryan Reynolds y su espectacular esposa Black Lively, quien se convirtió en la diosa de la Met Gala.

(Visited 463 times, 463 visits today)

Publicidad