Rafael Amaya deja atónitos a sus fans con su apariencia en los Latin AMAs

El actor conocido por su papel en El Señor de los Cielos sorprendió con su aparición en la gala.

Luego de estar desaparecido de los reflectores por muchos años, Rafael Amaya ha regresado para quedarse.

Y es que el actor, famoso por darle vida al Señor de los Cielos en la serie de Telemundo, estuvo alejado debido a sus problemas con las drogas.

Sin embargo, en los últimos meses ha hecho varias apariciones en las redes sociales, sorprendiendo a sus miles de fanáticos.

En esta ocasión, el mexicano decidió no perderse la gran gala de los Latin American Music Awards.

🥰 We can't get enough of Rafael Amaya!

¿Qué te parece cómo llegó este galanazo a la alfombra roja de los #LatinAMAs 2022. pic.twitter.com/IhTcGNvhjV

— Telemundo (@Telemundo) April 21, 2022