Esto es lo que se sabe de la boda ultra secreta de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Después de más de un año de romance, Kourtney Kardashian y Travis Barker han iniciado un nuevo capitulo en su vida.

Y es que la empresaria y el músico contrajeron matrimonio el pasado lunes en una ceremonia celebrada en Las Vegas.

Y es que ambos se encontraban en dicho lugar formando parte de la 64 edición de los premios Grammy.

Como ha adelantado TMZ, ambos llegaron con una licencia de matrimonio que entregaron al dueño de la capilla quien fue testigo del enlace.

Además, no permitieron que se tomara ninguna imagen, además llevaron su propio equipo de seguridad y a su fotógrafo para que inmortalizara el gran momento.

El baterista de Blink 182 y la primogénita de Robert Kardashian se sumaron a una de las modas más extendidas de bodas que se llevan a cabo en la ciudad de Nevada.

Se sabe que un actor garantizado como Elvis Presley los convirtió en matrimonio en una ceremonia que promete ser solo la primera de varias.

Y es que se espera que Kourney y Travis hagan más celebraciones a las que ya sí asistirán sus seres queridos, amigos y compañeros.

El romántico compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Fue el pasado mes de octubre cuando ambos se comprometieron, pero no habían compartido ningún detalle de sus preparativos.

La pedida de mano tuvo lugar en la cosa de Montecito, California, donde tiene su residencia fijada los duques de Sussex.

Con la arena cubierta de velas y rosas rojas haciendo la forma de un corazón, el artista de 46 años comenzó a cantar y se arrodilló para preguntar si quería casarse con él.

La boda que acaba de celebrarse es la primera para la estrella de Keeping Up with The Kardashian, ya que nunca llegó a casarse con Scott Disick, quien es padre de sus tres hijos.

