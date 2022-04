Exhiben a Ángela Aguilar tratando groseramente a un ancianito

La cantante nacida en Estados Unidos fue duramente criticada en las redes sociales por la acción que tuvo recientemente.

Ángela Aguilar, famosa cantante de regional mexicano, fue severamente criticada en redes sociales.

Y es que se viralizó un Tik Tok en donde se muestra “presuntamente” grosera con un adulto mayor que le abrió la puerta.

En la famosa red social se señala que la joven fue muy mal educada con un empleado que le ayudó a salir de un edificio.

De acuerdo a las imágenes, la famosa salía en compañía de su hermano y su papá, Pepe Aguilar.

Para esto, un empleado, adulto mayor, abrió la puerta de cristal para que tuviera más amplitud.

Cuando pasó la enorme puerta de cristal, Ángela, quien llevaba a su mascota pug, no se detuvo a dar las gracias, razón por la que desató todo un debate en redes sociales.

Ángela Aguilar desata el debate…

El video en donde se muestra esta actitud llenó de comentarios negativos a la famosa joven.

Además, muchos la tacharon de ser una mal educada. “Se siente la octava maravilla del mundo”, “La humildad ante todo”, “Nada costaba decir gracias”, afirmaron algunos internautas.

Recientemente, se conoció que Ana Bárbara aseguró que Ángela Aguilar le robó una canción a Belinda y la convirtió en éxito.

La compositora aseguró que originalmente la letra la había ofrecido a Belinda, pero finalmente fue Ángela quien la cantó.

Se trata del tema titulado “En realidad”, que es de su autoría, también del género regional mexicano.

Fue antes de la pandemia cuando la adquirió de manera oficial la hija más pequeña de Pepe Aguilar.

“Me escribió Ana, que es muy amiga de mi papá, es como mi tía querida, pues me conoce desde niña”, contó Ángela.

Además, la joven agregó: “Ella me preguntó que tal me parecía la canción. Me encantó, se la pedí”.

Actualmente y con tan solo 18 años, la artista supera los más de 8 millones de seguidores en Instagram.

