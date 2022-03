¿Eminem se presentará en El Salvador?

A través de redes sociales ha circulado una imagen que el artista se presentará en el país vecino ¿es cierto?

Algunos medios salvadoreños informaron que Eminem se presentaría en su país. Sin embargo, todo indica que la noticia es falsa.

“El ‘alcalde’ Nayib Bukele ha confirmado la visita del famoso rapero de 43 años”, comenta el medio Noticias Frescas. “Estamos encantados de haber podido contactar con el equipo de Eminem y que pudiera acudir, con tan poco tiempo de antelación, a nuestro país. Tendrán mas noticias pronto”, dijo en entrevista.

Esta información dejó claro que se trata de una broma pues el presidente de El Salvador no ha brindado ninguna información y “no es el alcalde, es el Presidente”.

Además comentaron que Eminem había comentado en su cuenta de Twitter: “Will see you soon El Salvador”. Esta información tampoco es verdadera.

Ante otra publicación en redes sociales muchos usuarios manifestaron su molestia por la broma.

“No es el Día de los Inocentes”, “Qué gran mentira”, “Tal vez quieren estafas con la venta de boletos”, “No caigan en este juego”, fueron algunas reacciones.

Por el momento ningún medio de comunicación oficial de El Salvador ha confirmado la noticia.

¿Eminem de gira?

Por el momento la última presentación del rapero fue el Super Bowl y no ha confirmado si brindará alguna gira.

Marshall Bruce Mathers conocido por su nombre artístico Eminem, es un rapero, productor discográfico y actor estadounidense. Su nombre artístico proviene de la unión de las iniciales de Marshall Mathers: M&M («Em and Em»).

Eminem es el artista con más ventas de la década de 2000 en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha colocado 10 álbumes en el número uno en el listado del Billboard 200 y cinco singles en el número uno del conteo Billboard Hot 100.

