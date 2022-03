Ludwika Paleta muestra su cuerpo real, sin filtros, en mini bikini

La actriz mexicana compartió una imagen en su Instagram con la intención de mostrar su figura sin ningún retoque, para enviar un poderoso mensaje a las mujeres.

Desde muy temprana edad, Ludwika Paleta apareció en las pantallas de televisión. La fama le llegó con la interpretación del personaje de María Joaquina, en la exitosa telenovela infantil “Carrusel”.

A diferencia de la mayoría del elenco de la serie, la actriz de origen polaco logró mantener una exitosa carrera actoral, protagonizando grandes historias tanto en la televisión como en el cine.

Sin embargo, no es por su carrera sino por una de sus publicaciones en Instagram que ella ha acaparado la atención en las redes sociales.

Pues la protagonista de “Madre solo hay dos” quiso mostrar su belleza natural luciendo un figura en diminuto bikini sin ningún tipo de filtros.

“Buenos días ☀️ ( tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados , o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin “arreglar” .

Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien ( y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones 👅💦 también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy) Vivamos sin tantos filtros por favor 🙏🏻”, escribió.

A sus 43 años y después de 3 hijos, dejó ver que posee una figura de infarto, logrando decenas de halagadores comentarios sobre su “hermosura”, pues así la catalogaron los fans.

“Dios !!! Mío! Tuyo! De él! De ella! Ufffff”

“Ándale 🔥🔥🔥 estás espectacular , no necesitas medio retoque ni filtro ❤️”

“Yo te veo perfecta”

“No estoy soportando tanto nivel de hermosura!!! 🔥❤️”

“Esos ejercicios están dando fruto 🔥❤️”

“Y si muy trabajada la figura, cuesta mucho después de los 40’s bravo!! 👏👏”

La vida de la actriz

Ludwika Paleta es una de las famosas que no duda en lucir sin filtros, y es que a su edad, y a más de 30 años de su debut en la telenovela que la catapultó al éxito, sigue viéndose espléndida y deslumbrando con su belleza en la pantalla chica.

Con sus acertados outfits, es un ícono y referencia de la moda, siendo ejemplo para las mujeres que desean verse siempre con combinaciones audaces y elegantes.

Es madre de tres hijos, su primogénito Nicolás Haza, fruto de su relación con el actor Plutarco Haza, y los mellizos Bárbara y Sebastián, a quienes tuvo en su segundo matrimonio con el empresario Emiliano Salinas.

La protagonista de “Amigas y Rivales” lleva años imponiendo su estilo elegante, juvenil y sofisticado, ideal para mujeres maduras de su edad que buscan mantenerse en forma y verse increíbles a pesar de los años.

