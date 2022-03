Fans tachan de “vulgar” a Millie Bobby Brown por su vestuario en los BAFTA

La actriz de Stranger Things llegó a la gala de los premios con un vestuario que fue duramente criticado.

Sin lugar a duda, el paso de Millie Bobby Brown por la alfombra roja de los BAFTA, no pasó desapercibido.

Prueba de lo anterior, fueron los cientos de comentarios que surgieron en las redes sociales sobre el vestuario que decidió utilizar la joven para dicha ocasión.

Para la 75 edición de los BAFTA, la joven optó por un atuendo en color negro, el cual fue tachado de “vulgar” y “extravagante”.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver a Millie utilizando un vestuario en color negro.

La prenda pertenece a la colección de Louis Vuitton, sin embargo, desató una ola de criticas por ser poco elegante.

“El que llegara con ese vestuario la dejó en mal”, “No le queda para nada bien”, “Lastima, ella es muy linda”, afirmaron varios de los usuarios en las redes sociales.

Hello ?! 😲

I’m realising now I’m getting old so fast after watching that#BAFTAs #BAFTA2022 #milliebobbybrown #StrangerThings pic.twitter.com/4CM6jmYIeo

— Yassine Selmi, MD (@yassineselmi23) March 13, 2022