Demi Rose y su explícita foto montada en un caballo

Con su trasero desnudo, la famosa estrella de Instagram sorprendió con la atrevida postal.

La modelo británica Demi Rose elevó una vez más la temperatura en las redes sociales.

Y es que, en esta ocasión decidió compartir una imagen que dejó con la boca abierta a sus fanáticos.

En la postal, se puede ver a Demi posando para una sesión de fotos a caballo y en una de sus tácticas más atrevidas, lo hizo sin usar ropa interior.

La estrella de Instagram miró a la cámara desde un caballo blanco ataviada únicamente con una chaqueta azul de vaquero.

A juego con su chaqueta también llevó unas botas anaranjadas con blanco y un sombrero con estampado de corazones.

Rose presumió su cabellera pelirroja y un maquillaje impecable, compuesto por gloss, iluminador y amplias pestañas negras.

En una segunda fotografía, únicamente usó un sostén negro con flecos. Hasta el momento, la publicación superaba los más de 400 mil likes.

La nativa de Birmingham ahora goza de una fama descomunal, pero no siempre fue aceptada.

Demi Rose sufrió de bullying en su pasado…

Recordemos que fue hace unos meses cuando reveló que fue víctima de acoso escolar cuando era más joven.

“Nunca encontré mi lugar en la escuela, la gente era desagradable y supongo que yo era diferente”, recordó.

Asimismo, la modelo británica destacó: “La gente me molestaba y desde que me fui, he florecido”.

Con el tiempo reforzó su autoestima y ahora es parte de la selecta lista de embajadoras de la marca Pretty Little Thing.

“Me siento cómoda en mi piel, pero nunca voy a estar 100% feliz porque todos quieren ser de cierta manera y todos tenemos nuestros propios complejos”, añadió.

Además, explicó que actualmente se centra en hacer ejercicio de cinco a seis veces a la semanas para tener una buena salud.

Hace unas semanas viajó a Estados Unidos para realizar sesiones fotográficas y promocionar su colección de ropa y de bikinis que lanzó junto a la marca que representa.

