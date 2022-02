Esta es la terrible razón por la que Enrique Bunbury anuncia su retiro oficial de los escenarios

El artista español compartió la triste noticia por medio de sus redes sociales, anunciando sus últimas presentaciones.

Apenas es inicio de semana y ya tenemos una mala noticia para los seguidores de Enrique Bunbury.

Y es que el famoso cantante español anunció su retiro de los escenarios de forma oficial.

El famoso confesó que su decisión se debe a algunos malestares que ha sufrido a lo largo de varios años.

Dichos problemas de salud le han costado mucho asimilar. Por ello, lamenta irse intempestivamente de los espectáculos.

¡¡¡EB nos comparte novedades en su Newsletter personal!!! 𝐒𝐢 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚↓https://t.co/sQeOmhkj85 Fotografía Febrero 2022, México, Tour 35 años ©️ Jose Girl pic.twitter.com/wogXLDi1r9 — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) February 28, 2022

“Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender”, arranca diciendo Bunbury en el comunicado.

A continuación, el intérprete explica que su malestar viene desde la gira Mutaciones en el 15-16, la cual se empeoró en el tour de Expectativas.

Lo anterior lo hizo analizar: “Me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con el público era una fuerza mucho más poderosa”.

Asimismo, detalló: “He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita”.

Enrique Bunbury cumplirá con sus últimos conciertos…

“Mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo normal era un placer y deleita, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento”, agregó.

A la mitad del texto, el español explica que ha tomado la decisión de abandonar su actividad interpretativa en los conciertos y tours.

Además, enfatizó que los conciertos que tiene pendiente de aquí a septiembre de 2022 los cumplirá.

“Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí”, enfatizó.

Finalmente, le envió mucho amor y cariño a sus miles de fanáticos que tiene alrededor del mundo.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil”, recordó.

