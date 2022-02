Rechazan a Christian Nodal por sus tatuajes en la cara

Aunque los fans no dejan de admirar a Christian Nodal, muchos aseguran que el ex de Belinda, no sólo se arruinó la cara, sino que ahora se ve mayor de lo que es en realidad.

Christian Nodal presumió uno de sus muchos tatuajes en el rostro junto al actor y comediante Adrián Uribe. Y es que al parecer tienen el mismo diseño, de diferente tamaño sobre el pómulo derecho. La imagen compartida en Despierta América no ha hecho más que reavivar aquellos mensajes en contra del cantante mexicano por haberse realizado tantos tatuajes en el rostro. Que incluyen el nombre de Belinda, que ya se borró, hasta uno en rojo ubicado sobre la frente, al costado izquierdo.

Al cantante le han dicho desde que se arruinó el rostro, hasta que se ve más mayor de lo que realmente es. Recordemos que Nodal tiene 23 años de edad. Otras seguidoras, además, creen que es una verdadera lástima que artistas como él y Uribe se manchen el rostro con tatuajes. Y es que esta es una práctica que no a todos complace.

Lo comparan con pandillero

El estigma de las pandillas también se ha utilizado para atacar que Christian Nodal por la cantidad de tatuajes que ya suma en cara. Y este comentario volvió a repetirse en las redes sociales de Despierta América en donde se puede admirar la imagen: “Nodal parece de pandillas”.

Por otra parte, Nodal sigue generando comentarios en el que lo vinculan con Belinda. Algunos incluso se ríen por lo que le ha pasado en torno a su rompimiento con la cantante. Sobre los tatuajes y Belinda le comentaron: “Mientras no sea el mismo tattoo de Belinda”. Y otros insisten en que se dañó el rostro: “Es su cuerpo… pero se dañó la cara”.

