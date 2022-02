Cinco cosas importantes que debes saber de los SAG Awards

Los premios celebrarán su gala número 28 este domingo 27 de febrero del 2022 desde el Baker Hangar en Santa Mónica, Estados Unidos.

Los Screen Actor Guild Awards, mejor conocidos como SAG Awards, reconocen a lo mejor del cine y de la televisión, pues en estos premios solamente se reconoce a los actores.

Este año será la 28ª entrega de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood y se llevarán a cabo el día de hoy en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, en California.

Lo que debes saber

Jurado

Para decidir quiénes serán los ganadores de los galardones, más de 124 mil miembros del sindicato emiten su voto.

Kathy Connell, la productora ejecutiva del evento reveló acerca de esto a Variety: “Hay un verdadero sentimiento de camaradería, pues es donde los actores festejan en la casa de los actores”.

Nominados

Hay 15 categorías, 6 son de cine y 9 son de series y televisión. Las nominadas en las categoría de mejor actriz de película son: Caitriona Balfe por “Belfast”, Cate Blanchett por “Nightmare Alley”, Ariana DeBose por “West Side Story”, Kirsten Dunst por “The Power of the Dog” y Ruth Negga por “Passing”.

Mientras que en la categoría de Mejor Actor de Reparto de película están nominados: Ben Affleck por “The Tender Bar”, Bradley Cooper por “Licorice Pizza”, Troy Kotsur por “CODA”, Jared Leto por “House of Gucci” y Kodi Smit-McPhee por “The Power of the Dog”.

Lo que premia la ceremonia

La categoría más importante

Es importante saber que no se premia a los directores, vestuario u otros aspectos como la fotografía o el guión.

Pues la ceremonia se enfoca en celebrar las mejores actuaciones y por ello la categoría Mejor Elenco puede decirse que es de las más importantes.

Este año los nominados en la categoría Mejor Elenco de una serie dramática son: “The Handmaid’s Tale”, “The Morning Show”, “Squid Game”, “Succession” y “Yellowstone”. En la misma categoría pero de cine el elenco de las películas que compiten son: “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “House of Gucci” y “King Richard”.

Ganadores de otros años

La actriz Kate Winslet ha sido la única actriz en la historia de los SAG en ganar dos veces el mismo premio a Mejor Actriz de Reparto.

Su primer galardón lo recibió en 1996 por su actuación en la cinta “Sense and Sensibility” y el segundo por “The Reader” en 2009. Asimismo, Alec Baldwin y Julianna Margulies tienen ocho galardones cada uno.

Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern, Robert de Niro, Jennifer Aniston, Peter Dinklage son algunos de los actores que han ganado este importante premio.

