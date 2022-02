Kimberly Flores revela lo peor que le tocó vivir como edecán

La cantante guatemalteca realizó una serie de declaraciones con las que sorprendió a sus seguidores.

La cantante y modelo guatemalteca sigue siendo el centro de atención para los medios de comunicación.

Y es que desde que reveló su relación con Edwin Luna, Kim siempre se ha visto envuelta en una serie de escándalos.

Recientemente, decidió hacer una serie de revelaciones en torno a su pasado, específicamente con su trabajo como Edecán.

“No tienes ni para comer”, explicó la modelo durante una entrevista que le hizo su mismo esposo.

Sin embargo, pese a los malos momentos que vivió, la guatemalteca de 32 años dijo de estar arrepentida de haber tomado ese trabajo.

Y es que, Flores comenzó a trabajar como edecán para poder sacar adelante a su hijo, Elián, al cual tuvo a los 16 años de edad.

Lo difícil de ser edecán según Kimberly Flores…

Durante el encuentro compartió algunos detalles de lo que considera como el peor trabajo que ha tenido.

Hay que destacar que, cuando era joven se le pudo ver en varios estadios trabajando como edecán.

La esposa de Edwin Luna detalló que no considera que ser edecán en sí sea malo, pero los tratos que recibió durante este trabajo sí lo fueron.

De acuerdo con ella, cuando alguien trabaja como edecán todos la ven como objeto y no como persona.

“Piensa que una es como un maniquí, uno no siente frío, uno no tiene hambre, uno no le duelen los pies”, agregó.

Pese a los malos trato y malas condiciones, la cantante dijo que ella supo seguir adelante.

“Te ponen en un estadio a 5 o 6 grados con una falda un topcito y tienes que estar saludando mientras las uñas las tienes moradas del frío y la boca también”, agregó.

Otra de las desventajas que señaló Flores fue que hubieron muchas personas que le faltaron el respeto.

“Nunca me ha dado pena decir que fui edecán, al contrario, era la entrada que tenía para mantener a mi hijo”, puntualizó.

