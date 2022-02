Joe Burrow, el jugador de Cincinnati Bengals que arranca suspiros

El quarterback de 25 años logró que su equipo pasará de ser el peor en la NFL a jugar el Super Bowl y hoy busca hacer historia en el futbol americano.

La llegada de Joe Burrow hizo que en tan solo dos años el equipo de Cincinnati Bengals pasará de ser el peor en la NFL a jugar el Super Bowl.

Los Bengals buscarán conseguir el primer título de su historia cuando hoy enfrenten a los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl LVI que se efectuará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Hace dos años, el quarterback era el mejor prospecto de cara al Draft de 2020 y fue reclutado por los Cincinnati Bengals con la primera selección global.

Él está a un paso de la historia. Una que ya ha escrito con tan solo llevar a su quipo el evento deportivo más grande de Estados Unidos; de ganar pondría su nombre junto a un selecto club que ha ganado la NCAA y el Trofeo Heisman.

Su nombre hace eco en las redes sociales, rompiendo miles de corazones y arrancando suspiros en decenas de fanáticas debido a su atractivo físico.

Pese a toda esa atención Burrow sigue incrédulo y es que, a sus tan solo 25 años, no ha podido asimilar toda la atención que tiene previo al juego en especial por ser apoyado por sus ídolos como LeBron James.

“La situación en la que me encuentro socialmente no me parece real. Porque, ya sabes, en mi cabeza soy el mismo viejo. Uno de mis ídolos mientras crecía, Kid Cudi, se acercó a mí ayer. Tienes a LeBron tuiteándome… esa parte es surrealista. La parte del fútbol, no tanto” dijo a los medios.