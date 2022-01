¡Estás son las reglas para poder ingresar al concierto de Bad Bunny en Guatemala!

Publicidad

Poco a poco se han ido revelando más detalles del próximo concierto de Bad Bunny en Guatemala.

Recientemente, la promotora encargada de traer al “Conejito malo” compartió cuáles serán los precios de las entradas al show.

Cabe resaltar que los boletos estarán a la venta el próximo 28 de febrero por medio de la página de Todoticket y la aplicación de Hugo App.

Asimismo, ASA Promotion resaltó que tendrá una preventa especial para los clientes de BAC Credomatic a partir del 21 de febrero.

Los precios para las entradas son: Mesas Amex Q17,90, Mesas black Q1,590, Mesas platinum Q1,190, La playa Q690 y gradas Q390.

Asimismo, por medio de sus historias de Instagram, anunciaron algunos de los requisitos que deben cumplir los asistentes para poder ingresar.

Las normas para el show de Bad Bunny…

Dentro de sus condiciones destacan que el valor del boleto no será “reembolsable si la fecha del evento debe cambiar por motivos de fuerza mayor o relacionados a la salud pública”.

Además, agregan que “el reembolso de dinero se hará si el evento es cancelado de forma total”.

“Al momento de la compra acepto seguir las normas vigentes para espectáculos públicos impuestas por las autoridades”.

A lo anterior, las asistentes deberán presentar esquema completo de vacunación, vigente al momento del show, este deberá ser impreso o digital.

Dicha norma aplica para menores de edad vacunados ya sea en Guatemala o en el extranjero.

De no cumplir con lo anterior, no podrán ingresar al evento y el boleto no será reembolsable.

Cabe resaltar que podrán ingresar los menores de 13 años siempre y cuando estén acompañados de un adulto.

Recordemos que el intérprete de canciones como “Te deseo lo mejor” y “La noche de anoche” llega al país con su gira “Worlds Hottest Tour Stadiums 2022”

Su espectáculo estará lleno de sorpresa y, en algunos países, se presentará junto a Diplo.

