Maite Perroni comparte descarada foto de su novio manoseando su trasero en tanga

Las atrevidas imágenes han dejado impresionados a los fanáticos de la famosa actriz mexicana.

Publicidad

La actriz Maite Perroni y el productor Andrés Tovar protagonizaron una sexy sesión de fotografías.

Las imágenes, por mucho, impactaron a sus miles de seguidores de las diferentes redes sociales.

Tras la controversia que vivieron el año pasado al confirmar su noviazgo, luego de la separación de Tovar de la actriz Claudia Marín, la también cantante subió la temperatura.

Y es que la exRBD compartió dos imágenes desde su cuenta de Instagram, en donde aparece junto a su novio.

La primera, es un retrato de Maite en blanco y negro. En la segunda se observa a Andrés Tovar rendirse ante la belleza de su novia.

Se le puede ver a él abrazándola de la cintura, mientras ella lo contempla sujetándose de su cuello.

Sn embargo, la tercera instantánea es la que ha dado de qué hablar entre miles de internautas.

Y es que se puede ver perfectamente a Tovar, levantando la falda de la actriz de la serie de Netflix, “Oscuro Deseo”.

Junto a las fotos, la protagonista de telenovelas publicó que este año viene con todo: “My body, my Instagram and my life… 2022”.

Las reacciones no se hicieron esperar y, además de más de 300 mil likes, aparecieron cientos de comentarios elogiando su belleza.

Andrés Tovar cae rendido ante Maite Perroni…

Por su parte, Andrés empleó sus historias de Instagram para corresponder al amor de Maite expresado.

“Es tan hermoso cuando conoces a una persona y de la nada comienza un gran amistad”, comienza la dedicatoria del productor.

Asimismo, agregó: “Y de la nada comienza una gran amistad y crece y, después de un tiempo, te enamoras”.

Pero eso no fue todo, ya que afirmó: “Y oh, es aún más hermoso cuando el amor es correspondido y solo puedes pensar: Conocerte fue lo mejor que me pasó. Tengo suerte de tenerte, te amo por mil mas”.

(Visited 99 times, 99 visits today)