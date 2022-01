Muere Meat Loaf, compositor de “Bat Out Of Hell”

El artista también formó parte del elenco de "Rocky Horror Picture Show".

Marvin Lee Aday, mejor conocido como Meat Loaf, ha fallecido a los 74 años, informó su familia a través de un comunicado.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche, rodeado por su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más cercanos”, afirmó la familia en la página de Facebook del cantante.

“Sabemos cuánto significaba para muchos de vosotros y apreciamos realmente todo vuestro amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, remarcaron en el comunicado el cual concluye con un mensaje en su página de Facebook: “De su corazón a vuestras almas…¡nunca dejen de rockear!”.

Por el momento se desconocen las causas de su muerte.

Su trayectoria

El artista que nació en Dallas, Texas, en 1947, fue autor de “Bat Out of Hell“, uno de los diez discos más vendidos de la historia.

Los dos álbumes más grandes de Meat Loaf, “Bat out of Hell” de 1977 y la continuación de 1993 “Bat out of Hell II: Back into Hell”, produjeron numerosos sencillos exitosos, incluidos “Paradise by the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain’t Bad” y “I’ll Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”.

Meat Loaf también apareció en varias películas, incluido el clásico de culto “The Rocky Horror Picture Show” y programas de televisión.

