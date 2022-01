¿Por qué admiramos y sentimos curiosidad por la princesa Diana? Spencer tiene la respuesta

Hoy se estrena en Guatemala el filme dirigido por Pablo Larraín, quien nos revela más detalles del filme.

Publicidad

Hoy llega a cines locales el filme del director chileno acerca de la princesa Diana, Spencer. La cinta se toma una serie de licencias, pero que también sostiene una base verídica, como la bulimia que sufría la protagonista, los severos protocolos de la tradición de la familia británica y la crisis terminal de su matrimonio con el príncipe Carlos.

El filme está ambientado durante las celebraciones de Navidad a comienzos de los 90. La cinta sigue a una princesa que es interpretada por Kristen Stewart, afligida en su llegada a Sandringham, una de las fincas de la familia real.

Atrasada y perdida, se enfrenta al infierno de pasar tres días junto a la familia real y a su esposo, el príncipe Carlos, de quien está cerca de divorciarse.

Pero en casi su totalidad del filme se cuenta a través de la subjetividad de la protagonista, tanto en sus alucinaciones como Ana Bolena como en sus comprobados desordenes alimenticios y en el cuidado de sus hijos, Harry y William.

A continuación, Pablo Larraín, director del filme nos cuenta más de esta esperada película.

La entrevista sobre Spencer

Cuéntanos qué te llamó la atención y porqué quería contar esta historia…

Al igual que millones en el mundo, crecí admirándola y me daba mucha curiosidad sobre porque nos interesa tanto, por qué la seguimos. Sentía mucha curiosidad sobre por que a mí mamá le interesaba. De pequeño, ella le imitaba su corte de cabello y se vestía como ella, la seguía.

Y si piensas en la realeza, ellos tienen una vida muy estricta; viven de forma muy privada, no comparten muchas cosas. Pero hubo algo en Diana que me dio mucha curiosidad. Esta es la pregunta más simple de todas y creo que hay muchas respuestas, pero la principal es el nivel de empatía que ella despertaba en la gente y lo cercano que se sentían a ella.

The most awarded actor this year by over 20 critics groups. Kristen Stewart, SPENCER (2021)

Director: Pablo Larraín pic.twitter.com/3xXhSbR4Lb — NEON (@neonrated) January 14, 2022

También creo que, aunque su contexto era particular en la aristocracia y en la realeza, tenía algo natural, hermoso y normal.

Así que todos podemos identificarnos con ella, conectarnos. Cuando ella hablaba en público sobre sus emociones, la gente empatizaba con ella y sentía que algo sucedía, tal vez le había sucedido a alguien de nosotros.

Y esa conexión crea un personaje increíblemente hermoso, que al mismo tiempo es muy misterioso y enigmático y esa es una gran mezcla para una película.

¿Cómo encuentras una actriz que represente eso? ¿Kristen fue tu primer opción?

Yo no se si Kristen tiene esa vida, bueno, no lo sé, pero eso no viene al caso. Pero si creo que Kristen tiene un misterio muy particular y, también un elemento que la muestra muy accesible.

Lo que hace es crear ese puente de empatía y al mismo tiempo crea esa distancia porque ella vive algo que no podemos determinar.

Cuando tienes eso en cámara despiertas curiosidad en el público, esa curiosidad es el primer objetivo en el cine; ver a alguien y no saber que sucede.

Ella debe apropiarse de eso y debe usarlo. Al mismo tiempo, también lo que le pasa A diana es que cuando quiebran, muestran sus emociones, ya sea para querer ayudar a alguien o pedir ayuda, es un increíble intermedio de emociones.

Pablo Larraín expone emociones de la princesa Diana…

Existen muchas emociones fuertes hacia Diana, ¿fue difícil poner en palabras su historia?

Todos seguimos y nos sentimos atraídos hacia esta familia real moderna con tantas ideas sobre la tradición y la historia. Puede que sean muy estrictos y uno nunca sabe mucho de ellos.

Entonces, este gran enigma que crea y los rodea se quiebra por alguien que podría ser cualquiera de nosotros que llega y vive como ella lo hizo, pero finalmente decide irse y tener su propia vida.

No creo que uno deba ser británico para comprender y empatizar con eso. Por algún motivo, no se porque la narrativa contemporánea de la familia real es una de las primeras historias jamás contadas. O que suceda en la familia real es una narrativa universal.

Tuvimos un gran guión de Steve Khingt, fue quirúrgico, muy preciso, claro eso fue muy importante.

Luego, cuando filmamos y lo editamos, buscamos mantener un ritmo muy intenso, así que permanecemos con ella todo el tiempo e intentamos comprender cuáles son los fantasmas que la acompañaban todo el tiempo.

Esta casa se convierte en una prisión simbólica y, ella en un momento no quiero adelantar nada, pero logra librarse.

Pero los pasillos, la tela, los azulejos, los vestidos y la estructura son elementos que se vuelven fantasmas para ella y se convierten en monstros.

(Visited 19 times, 19 visits today)