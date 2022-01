Gabriela Spanic por fin revela el resultado de sus arreglitos

Modelando frente al espejo, la actriz mostró cómo quedó su figura después de someterse a una cirugía estética, que se realizó en diciembre.

Gabriela Spanic decidió cerrar el año con una serie de tratamientos estéticos con el objetivo de sentirse y lucir más bella que nunca.

Al parecer la actriz cumplió su cometido a la perfección, y quedó demostrando ante sus miles de seguidores con una reciente publicación.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la estrella de las telenovelas confesó que entraría al quirófano para que le realizaran varios procedimientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Ahora presumió los resultados de la cirugía, que incluía una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.

A poco más de un mes y completamente recuperada, recurrió nuevamente a las historias de su perfil de Instagram para compartir un video en el que mostró los resultados de sus “arreglitos”, en donde mostró lo feliz y bella que luce.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Luis Atilio Gil Perez (@drluisgil)

En la grabación que fue publicada por su cirujano plástico, el doctor Luis Atilio Gil Pérez, la famosa modeló frente al espejo con un ceñido vestido negro que resaltó a la perfección su curvilínea silueta, dejando sorprendidos a sus fanáticos.

“42 días de evolución y miren cómo luce nuestra bella Gaby Spanic nos envió este video de cómo va su recuperación y como van sus resultados, luce increíble”, señaló el médico al pie de la publicación.

En palabras de la actriz

Según confesó Gabriela Spanic, logró corregir los detalles de su cuerpo que no le agradaban del todo y fue su médico quien se encargó de explicar qué tipo de procedimientos le realizaría a la estrella, a quien conoció luego del concurso de baile ‘Dancing With The Stars’.

“Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y usar la tecnología para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa”, se le escucha decir al médico en la grabación que fue publicada dentro del mismo perfil social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Luis Atilio Gil Perez (@drluisgil)

Una semana después de la exitosa intervención quirúrgica, su cliente compartió otro video en el que habló de cómo ha vivido su proceso posterior a la cirugía, con la que logró eliminar la piel flácida del área de la cintura.

Asimismo, publicó una grabación en la que desmintió que se también haya corregido el rostro.

