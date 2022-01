¡Ellos triunfaron en medio de la polémica! Lista de ganadores de los Golden Globes

La gala de la 79 edición de los premios no fue transmitida en vivo y solo se revelaron el nombre de los ganadores.

A pocos días que se llevara a cabo la gran gala de los Golden Globes, su transmisión en vivo fue cancelada.

Sin embargo, los ganadores fueron anunciados por medio de su página y las diferentes redes sociales.

Y es que recordemos que la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood fue denunciada por falta de inclusión, diversidad, probidad y ética profesional.

No cabe duda que la otrora antesala de los Óscar, parece no interesarle ahora al gremio hollywoodense y sus estrellas.

Los ganadores de los Golden Globes

A continuación te compartimos el listado completo de quienes triunfaron en sus diferentes categorías.

Mejor actor de reparto en serie

O Yeong-Su- El Juego del Calamar

Mejor actriz de reparto

Ariana Debose -West Side Story

Mejor película de animación

Encanto

Mejor actor drama de televisión

Jeremy Strong -Succession

Mejor película en idioma extranjero

Drive My Car

Mejor actor en un musical o comedia de televisión

Jason Sudeikis -Ted Lasso

Mejor guión

Kenneth Branagh- Belfast

Mejor actriz de reparto, TV

Sarah Snook- Succession

Mejor actor en miniserie, antología o película para la televisión

Michale Keaton –Dopesick

Mejor actriz en miniserie, serie de antología o película para televisión

Kate Winslet-Mare of Easttown

Mejor actriz en serie de comedia

Jean Smart- Hacks

Mejor serie de TV: Musical o comedia

Hacks

Mejor actor en película musical o comedia

Andrew Garfield- Tick, tick… Boom!

Mejor serie limitada o película para televisión

The Underground Railroad

Mejor canción original

No Time to Die de No Time to Die- Billie Eilish, Finneas O’Connell

Mejor banda sonora de una película

Hans Zimmer- Dune

Mejor actor de drama

Will Smith- King Richard

Mejor actor de reparto en una película

Kodi Smit McPhee The Power of the dog

Mejor actriz en un drama de televisión

Michaela Jaé Rodríguez-Pose

Mejor actriz en una película Musical o comedia

Rachel Zegler- West Side Story

Mejor película musical o comedia

West Side Story

Mejor actriz de una película dramática

Nicole Kidman- Being the Ricardos

Mejor dirección de una película

Jane Campion- El poder del perro

Mejor serie de televisión drama

Sucession

Mejor película drama

The Power of the dog

