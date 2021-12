Adria Arjona y su diminuto bikini hacen enloquecer las redes sociales

La hija del cantautor desafío la censura de Instagram con la atrevida fotografía que subió a su cuenta de Instagram.

Hace unos días atrás, Adria Arjona llegó a Guatemala para disfrutar las fiestas navideñas en compañía de sus padres.

Por medio de las redes sociales, la famosa actriz compartió una serie de imágenes por medio de su cuenta de Instagram.

Una de las postales que más llamó la atención, es donde aparece a la orilla del mar, colocándole un tratamiento de belleza a su padre, Ricardo Arjona.

Los fanáticos no dudaron en comentar la imagen, hasta el momento, la postal superaba los más de 300 likes.

Luego de despedirse del país, la joven partió rumbo a otro país para darle la bienvenida al nuevo año.

Por medio de sus historias de Instagram, la actriz de Hollywood compartió una sexy fotografía en la que dejó al descubierto sus atributos.

En la postal captada en la playa, se puede ver a la hija de Ricardo Arjona enfundada en un diminuto bikini de colores.

Todo parece indicar, que la fotografía fue captada en las tierras de su mamá, en San Juan, Puerto Rico.

Adria Arjona se estrenará en película de Marvel

No cabe duda que el 2021 fue un año muy bueno para la joven que logró formar parte de importantes cintas cinematográficas.

Y para este 2022 se espera su participación en una nueva entrega de Sony Picture, la película protagonizada por Jared Leto lleva por nombre Morbis.

Este nuevo héroe y villano fue creado por el escritor Roy Thomas y el artista Gil Kane en 1971, y llega a la pantalla con una versión muy actual y con una duración bastante corta para tratarse de una película de género.

En concreto, la película dura 1 hora y 48 minutos, un poco más larga que “Venom: Let There Be Carnage”.

Hay que recordar que ambas ficciones pertenecen a Sony Pictures, pero están basados en personajes de Marvel.

