“Me acosté con las estudiantes”, James Franco admite denuncias

El actor nominado al Óscar en 2011 por la película "127 horas", fue acusado por cinco mujeres de explotación durante escenas de desnudos en su escuela Studio 4.

Publicidad

James Franco fue acusado por cinco mujeres. Al principio, había negado tales denuncias y recientemente dijo: “Durante el tiempo que enseñé, me acosté con estudiantes y estuvo mal”.

El actor estadounidense admitió haber tenido sexo con sus estudiantes en su escuela de cine, aprovechándose de su posición de poder como profesor y figura reconocida de Hollywood.

Franco, nominado al Óscar en 2011 por la película “127 horas”, fue acusado por cinco mujeres en 2018 de explotación durante escenas de desnudos en su escuela Studio 4, en el norte de Hollywood.

Las alumnas habían denunciado al actor y sus socios de la escuela Studio 4 por haber desarrollado “un comportamiento inapropiado hacia las estudiantes sexualizando su poder de profesor incentivándolas con oportunidades de papeles en sus proyectos”.

“Mira, voy a admitirlo, me acosté con esas estudiantes”, dijo el famoso de 43 años, en su primera extensa entrevista sobre los señalamientos.

“Durante el tiempo que enseñé, me acosté con estudiantes y estuvo mal. Pero como dije antes, no es por eso que abrí la escuela”, comentó el actor.

Franco y sus abogados habían negado antes que hubiese simulado sexo oral en varias actrices, y que retirara un protector de plástico que cubría sus vaginas.

De acuerdo con las acusaciones, también usaba su escuela de cine para cazar a mujeres sexualmente disponibles, pidiendo a las estudiantes a bailar alrededor de él en toples en una escena sin guión.

Franco negó haberse acostado con estudiantes en su clase llamada “Escenas de sexo”, y dijo que se trataba de un “título provocativo”, pero que no incluía una instrucción específica sobre escenas íntimas.

“No era un plan maestro de mi parte”, dijo. “Pero, sí, hubo algunos momentos en los cuales tuve algo consensual con una estudiante, y no debí hacerlo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Franco (@officialjamesfrancoo)

“Supongo que lo que pensaba en ese momento era ‘si es consensual, ok’. (…) Claro, yo sabía, hablé con otra gente, otros profesores… probablemente no está bien”, declaró. “En aquella época no lo tenía claro, como he dicho. Entonces se reducía a algo como ‘si esto es consensual, creo que está bien. Somos todos adultos'”, admitió.

El actor aclaró que nunca violó a ninguna estudiante y que los encuentros fueron aceptados por ambas partes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Franco (@officialjamesfrancoo)

También le puede interesar: ►Dan a conocer estado de salud de Silvia Pinal

(Visited 26 times, 26 visits today)