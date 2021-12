Estrellas de “Sex and the City” rompen silencio sobre acusaciones contra Chris Noth

"Estamos profundamente entristecidas por enterarnos de las alegaciones contra Chris Noth", dice un comunicado publicado el lunes en redes sociales por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Las protagonistas de “Sex and the City” rompieron su silencio sobre los señalamientos de asalto sexual hechos contra su compañero Chris Noth, expresando apoyo a las mujeres que lo denunciaron.

“Apoyamos a las mujeres que han hablado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser una cosa muy difícil de hacer y las alabamos por eso”.

Acusaciones

The Hollywood Reporter publicó el jueves las acusaciones contra Noth, de 67 años, después de que dos mujeres anónimas, que no se conocen entre sí, contactaran al medio con meses de diferencia.

Una de ellas alegó que Noth la violó en su apartamento de West Hollywood en 2004 después de que ella fuera a devolver un libro que él le había prestado cuando se conocieron en la piscina del edificio.

Tenía 22 años en el momento y fue al hospital para recibir puntos de sutura debido a sus heridas, aseguró.

La otra mujer contó que estaba en una cita con Noth en Nueva York, en 2015, cuando él la invitó a regresar a su apartamento, donde presuntamente la agredió.

Noth retomó recientemente su papel de Mr. Big en el primer episodio de “And Just Like That …”, la secuela de “Sex and the City”, en el que su personaje muere de un ataque al corazón poco después de un entrenamiento en una bicicleta estática Peloton.

La compañía de aparatos deportivos rápidamente sacó del aire un anuncio paródico con Noth cuando surgieron los señalamientos de asalto sexual.

Las dos mujeres le dijeron a The Hollywood Reporter que la publicidad en torno a Noth y la secuela de “Sex and the City” fueron el “desencadenante” que las llevó a presentar sus relatos.

Él ha negado los señalamientos, asegurando que los encuentros con estas mujeres en 2004 y 2015 fueron “consensuados”.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, dijo Noth, en un comunicado escrito.

Un día después de la publicación del artículo de The Hollywood Reporter, una tercera mujer dijo a The Daily Beast que Noth la había agredido también en Nueva York en 2010, cuando ella tenía 18 años.

Noth, quien desde entonces fue apartado de su agencia de talentos y de la serie “The Equalizer”, según información de medios locales, también negó el tercer señalamiento.

