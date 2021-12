Carlos Marín, vocalista de Il Divo, está en coma inducido

La disquera Universal Music fue quien confirmó la noticia en referencia al estado de salud del cantante.

Carlos Marín, cantante de Il Divo, atraviesa un delicado momento de salud actualmente.

Según se dio a conocer, el artista se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro médico en Inglaterra.

De acuerdo con la información que, se explica que el cantante tiene su oxígeno comprometido y permanece entubado y en coma inducido.

Aunque sus órganos están estables, su estado es de gravedad. Tal y como se ha podido saber, Marín permanece bajo estricta observación y a la espera de los próximos pasos de su equipo médico.

Unfortunately, due to illness, the remaining dates for Il Divo’s December 2021 UK tour have been postponed until December 2022. Il Divo are deeply sorry to their fans, but look forward to returning to the road in the new year and seeing you all in the run up to next Christmas.

— Il Divo (@ildivoofficial) December 10, 2021