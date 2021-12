Hija adoptiva de Vicente Fernández habla sobre la causa de muerte de su papá

Otro de los miembros de la dinastía Fernández que era especialmente importante para Vicente fue Alejandra Fernández, la hija adoptiva del cantante que en realidad fue su sobrina.

La familia fue uno de los pilares más importantes en la vida de Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Conformada por sus tres hijos, Vicente Júnior, Gerado y Alejandro, a quienes conocen como “potrillos”, por sus nietos, bisnietos y su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como doña Cuquita.

Otro de los miembros de la dinastía Fernández que era especialmente importante para Vicente fue Alejandra Fernández, la hija adoptiva del cantante que en realidad fue su sobrina.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, contaba el ‘Charro de Huentitán’ en una entrevista. “Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”.

Entonces, indicó que a partir de ahí Alejandra se quedó a vivir con ellos. Y mientras transcurría su infancia ella simplemente desconocía tal historia, hasta que su madre biológica se la llevó cuando ella tenía 4 años.

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, agregó Vicente en una entrevista.

Revela las causas de muerte de su padre

En una entrevista para un medio internacional, Alejandra Fernández reveló la causa de la muerte de su padre.

De acuerdo con lo que dijo la hija adoptiva de Vicente Fernández, su padre murió por complicaciones que le dejó el síndrome Guillain-Barré. “Murió por una falla orgánica derivada de la enfermedad”, expresó.

El intérprete de “Mujeres Divinas” estuvo internado desde agosto y falleció en la mañana del domingo 12 de diciembre.

