¿Quién es ella? Harnaaz Sandhu de India es la nueva Miss Universo

Esta noche se llevó a cabo la 70 edición del certamen de belleza más importante a nivel mundial.

Eliat, Israel fue el escenario perfecto para la edición número 70 del famoso certamen de belleza: Miss Universo.

La joven Harnaaz Sandhu, representante de India se convirtió en la triunfadora de la noche, al llevarse la corona.

El evento contó con la participación de 80 hermosas jóvenes procedentes de todo el mundo.

En su primer aparición, las jóvenes lograron deslumbrar con sus atuendos que las hacían ver espectaculares.

En una primera ronda de semifinalistas, se dieron a conocer a las 16 jóvenes que lograban avanzar en la competencia.

Minutos después se pudo apreciar a las concursantes desfilar sobre el escenario en traje de baño.

El panel de jueces que estuvo conformado en su totalidad por mujeres, contó con la participación de Adamari López y la modelo brasileña Adriana Lima.

En un corto video se dio a conocer algunos de los trajes que deslumbraron durante la presentación del national custome.

Los nervios continuaban a flor de piel cuando el presentador Steve Harvey reveló los nombres de las jóvenes que avanzaban en el top 10.

Los vestidos de noche hicieron que la pasarela se llenara de glamour al ritmo de las canciones de la cantante Jojo.

Philippines takes the final spot in the Top 5! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/uaSaNVnimE

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021