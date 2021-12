La competencia del evento arrancó de la 70 edición del evento que se celebra en Elian, Israel.

Hoy, una de las 80 mujeres que compiten en el famoso certamen de belleza será la nueva Miss Universo.

Andrea Meza será quien tendrá a cargo coronar a su sucesora, quien a lo largo de todo un año representará a la belleza mundial.

El evento que es conducido por Steve Harvey empezó con un espectacular opening, en donde las hermosas jóvenes presumieron su espectacular figura.

Además, se mostraron pequeños videos en donde las presumieron sus national custome.

Posteriormente, se presentó al panel de jueces en donde se destaca la participación de la modelo brasileña Adriana Lima.

Adamari López es otra de las jueces que tendrá a su cargo elegir a la mujer más bella del mundo.

En las redes sociales felicitaron a la presentadora puertorriqueña por lo bien que se le ve en el evento.

Los nervios arrancaron en el momento que se reveló el nombre de las 16 jóvenes que pasaron a la siguiente ronda.

Uno a uno se fue dando a conocer el nombre de las jóvenes, cada una tuvo una pequeña conversación con el famoso presentador.

We see you Aruba! Welcome to the Top 16! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/rnzweT9GS3

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021