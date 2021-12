No cabe duda que las jóvenes han destacado con su participación en el evento que se celebra en Israel.

Israel se convirtió en la sede oficial de la 70 edición del certamen de belleza Miss Universo.

Más de 80 jóvenes procedentes de todo el mundo dieron lo mejor de sí durante la competencia.

El número de las participantes ha ido disminuyendo y de pasar a 16, continuaron a 10 y la última ronda la conforman xxx.

El panel de jueces estuvo conformado únicamente por mujeres, en donde destacaron los nombres de Adriana Lima y la presentadora puertorriqueña Adamari López.

Luego de revelar el nombre de las jóvenes que conformaban el top 16, todas las participantes aparecieron en el escenario en traje de baño.

Los nervios continuaban, cuando el presentador procedió a dar a conocer a los países que pasaban a la siguiente ronda.

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/xz4B6UX1qC

The final spot in the Top 16 belongs to…South Africa! #MISSUNIVERSE

Un breve video de las concursantes en sus trajes de national custome le dio a conocer a los asistentes y televidentes más de las misses de todo el mundo.

Como siguiente punto, llegó el top 10, en donde lograron avanzar jóvenes que destacaron con su belleza e inteligencia.

Una aparición en vestidos de noche fue la siguiente, en donde cada una de ellas llenó el escenario de elegancia.

Steve Harvey fue el encargado de revelar a las cinco participantes que tienen la oportunidad de llevarse la ansiada corona.

La primera en ser nombra fue Miss India, a ella se le unió la representante de Sudáfrica, quien fue recibida en medio de aplausos.

Pero ellas no fueron las únicas, ya que también Paraguay logró avanzar a la siguiente ronda.

Only a few spots left and this one is for…Paraguay! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/X1g4Pw6dfu

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021