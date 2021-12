¿Quién es tu favorita? Conoce a las 10 finalistas del Miss Universo

Los nervios siguen a flor de piel con la competencia que se vive en Israel en la 70 edición del Miss Universo.

Falta muy poco para que se de a conocer a la joven que sustituirá a Andrea Meza como Miss Universo.

La 70 edición del evento de belleza más importante a nivel mundial se celebra en Elian, Israel.

En esta ocasión, Steve Harvey es a quien tiene a su cargo la conducción del evento que reúne a 80 mujeres del mundo.

La programación del evento arrancó con un opening en el que las participantes lucieron vestidos brillantes de varios colores.

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/QjvzgZJxOM

Time to shine, Vietnam! You're in the Top 16! #MISSUNIVERSE

Posteriormente, Harvey le dio la bienvenidas a las mujeres que conforman el panel de jueces de la competencia.

Asimismo, minutos después, dio a conocer el nombre de las semifinalistas que pasaban a la siguiente ronda.

En una siguiente aparición, las jóvenes desfilaron en traje de baño, ganándose el aplauso de los asistentes.

Finalmente, llegó otro de los momentos más emotivos de la noche, revelaron el nombre de las diez jóvenes que pasaban a la ronda final.

Paraguay fue el primer nombre en darse a conocer, a continuación se escuchó decir “Puerto Rico”, quien buscará ser la primera doctora de su “familia”.

La tercera concursante en avanzar en ese grupo fue la joven que representa a Estados Unidos, quien trabaja como reportera.

India también lo logró, la joven también es actriz y modelo y su deseo “es inspirar a otras a salir adelante”.

The second to last spot in the Top 10 goes to…Colombia! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/Wizksl51BW

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021