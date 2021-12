Adamari López acapara las miradas con su vestido transparente en el Miss Universo

La famosa presentadora puertorriqueña sorprendió a muchos por su espectacular figura.

La presentadora Adamari López sigue sorprendiendo con su espectacular figura, y en su participación en el Miss Universo no fue la excepción.

Y es que la puertorriqueña lució espectacular con un diseño que acaparó por completo las miradas.

El show del certamen de belleza más importante a nivel mundial arrancó con un opening por parte de las participantes.

En su primer pasarela lucieron diminutos vestidos en color plata, aparición que se llevó los aplausos del público.

