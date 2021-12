Tachan a la hija de Michael Jackson de vestir de “vagabunda” en los People’s Choice Awards

Paris Jackson fue duramente criticada por los internautas por el atuendo que decidió utilizar.

El paso de la hija de Michael Jackson, Paris por la alfombra de los People’s Choice Awards no fue el mejor.

Y es que la joven recibió duras criticas en las redes sociales por el atuendo que decidió utilizar.

Hubieron muchos seguidores que tacharon a la joven de lucir como una “vagabunda” durante el evento.

Para esta ocasión, Paris optó por un vestido en color café con orillas color azul, atuendo al que agregó unas medias de mallas.

.@ParisJackson is a natural when it comes to the #PCAs Glambot. 🔥 pic.twitter.com/KDxvm8sj81

— E! News (@enews) December 8, 2021