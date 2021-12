Kim Kardashian desata ola de memes al llegar con “extraño” y “galáctico” atuendo a los People’s Choice Award

La famosa socialite fue reconocida como Fashion Icon, sin embargo sus fanáticos se preguntaron si lo merecía.

La famosa empresaria, modelo y socialite estadounidense, Kim Kardashian se convirtió en la comidilla de las redes sociales.

Y es que la expareja de Kanye West llamó la atención por el peculiar atuendo que decidió utilizar en los People’s Choice Award.

Kim Kardashian Wins the Fashion Icon Award 2021 at #PCAs Say what you want, but Kanye really upped her fashion game. No cap #PeoplesChoiceAwards #KimKardashian #Kardashian #kkw pic.twitter.com/dKcav87XH9 — GoreJust Goth (@gorejustgoth) December 8, 2021

Durante el evento, la estrella fue reconocida como Fashion Icon, sin embargo, en las redes sociales, dudaron si se merecía el premio.

Y es que, al momento de subir al escenario y recibir su reconocimiento, su atuendo se convirtió en el principal foco de atención.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashian” optó por llegar con un atuendo en color negro.

Cubierta desde el cuello, hasta los pies, Kim se paseo por el escenario utilizando unas gafas a las que los internautas llamaron “galácticas”.

Kim Kardashian on my tv pic.twitter.com/jik0cLvaBO — AK (@LexK_246) December 8, 2021

El vestuario hizo que se desatara una ola de memes en las diferentes redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

“Ella no se merece ese reconocimiento”, “Es un look demasiado extravagante”, “Un look cero aceptable”, dicen algunos de los textos que dejaron los usuarios en las plataformas.

Kim Kardashian y otros triunfadores de la gala de los People’s Choice Award

No cabe duda que la empresaria de 41 años sí que sabe cómo llamar la atención en las redes sociales.

Actualmente, Kardashian supera los más de 267 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Otros que dijeron presentes en el evento fue la cantante Becky G, además de Halle Berry y Tom Hiddleston.

Asimismo, otra que fue reconocida fue Christina Aguilera, quien recibió el premio como Music Icon.

La presentación de la estadounidense dejó un muy buen sabor de boca entre sus seguidores, quienes la felicitaron por medio de las redes sociales.

Habrá que esperar que otras estrellas triunfan durante el evento de los People’s Choice Award que se realizan en Santa Mónica, California en Estados Unidos

