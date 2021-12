A sus 55 años, Halle Berry llega con ceñido atuendo al estilo “Gatúbela” a los People’s Choice Award

En su paso por la alfombra roja, la famosa actriz dejó con la boca abierta a sus admiradores.

No cabe duda que a sus 55 años de edad, la actriz Halle Berry posee una espectacular figura.

Y es que en su paso por la alfombra roja de los People’s Choice Award se robó las miradas por su atuendo.

Con la seguridad que le caracteriza, la estrella de Hollywood optó por un diseño brillante al estilo “Gatúbela”.

El ceñido traje en colores morados también destacó los exuberantes atributos de la famosa.

“Esta mujer siempre luce espectacular”, “Que bonita se mira”, “A su edad es una gran mujer”, dicen algunos de los textos que han dejado los internautas en las redes sociales.

Otra que se robó la atención en su paso por la alfombra roja de los premios fue la cantante Becky G.

La joven dejó atónitos a muchos al decidir no llevar ropa interior al evento, usando un vestido muy revelador.

Asimismo, por la alfombra roja se pasearon artistas de la talla de Lili Reinhart, Madelyn Cline y Lea Michele.

Kenan Thompson inauguró la gala en donde BTS y TXT y El Juego del Calamar buscarán triunfar para alegría de sus seguidores.

El evento se está llevando a cabo esta noche en Santa Mónica, California en Estados Unidos.

Una de las presentaciones más esperadas es la de Christina Aguilera, quien además recibirá un importante reconocimiento por su extensa carrera.

Otra que será reconocida es la socialité y empresaria Kim Kardashian, quien recibirá el galardón como Fashion Icon Award.

It's about drive. It's about power. It's about winning a People's Choice Award. 🏆@therock just won the face-off for #TheMaleMovieStar of 2021! #PCAs pic.twitter.com/UA1h5zpLE4

— People's Choice (@peopleschoice) December 8, 2021