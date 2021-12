El pijazo del atuendo de la cantante dejó ver gran parte de su booty en su paso por la alfombra roja.

Definitivamente, Becky G fue una de las invitadas que se robó el show en su paso por la alfombra roja de los People’s Choice Award.

Y es que la joven de origen mexicano optó por utilizar un revelador atuendo que llamó la atención de sus admiradores.

Para dicha ocasión, la artista decidió enfundarse en un vestido en color amarillo con negro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el revelador pijazo del vestido, el cual dejaba ver gran parte de sus atributos.

The category is slaying the carpet at the #PCAs… and the winner is @iambeckyg! 🔥

See all the star pics: https://t.co/iUwlkhrtQZ pic.twitter.com/Fxcu0wMF3k

— ExtraTV (@extratv) December 8, 2021