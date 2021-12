Hugh Jackman se despide con emotivo mensaje de David Dalaithngu

Dalaithngu, actor recordado por Cocodrilo Dundee y Australia, falleció a los 68 años.

A través de redes sociales, el jefe de gobierno del estado de Australia del Sur dio a conocer la muerte de David Dalaithngu, actor recordado por Cocodrilo Dundee y Australia, entre otras cintas.

El aclamado actor de ascendencia indígena de Australia es recordado por uno de los grandes artistas de su país. Murió a los 68 años, cuatro años después de que le detectaran cáncer de pulmón.

“Es con profunda tristeza que comparto el fallecimiento de un artista icónico, único en una generación, que dio forma a la historia del cine australiano y la representación aborigen en la pantalla: David Dalaithngu AM”, escribió el mandatario de la entidad australiana, Steven Marshall.

It is with deep sadness that I share the passing of an iconic, once-in-a-generation artist who shaped the history of Australian film and Aboriginal representation on screen – David Dalaithngu AM.

My thoughts are with his family, and his dear friend and carer Mary Hood.

— Steven Marshall, MP (@marshall_steven) November 29, 2021