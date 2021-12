Hijo del galán René Strickler se compromete con su novio

Tras una romántica pedida de mano, Yannick Strickler, el primogénito del actor de Televisa le dijo si al empresario Manuel Alonso Cárdenas.

Yannick, hijo del galán de telenovelas René Strickler, dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram que está comprometido con su novio, Manuel Alonso Cárdenas.

A través de sus historias de Instagram, el arquitecto de 29 años dio a conocer una serie de fotos donde observamos una lujosa celebración con motivo del cumpleaños su novio.

El hijo del actor presumió algunas imágenes del compromiso, así como también de los invitados que asistieron al festejo; sin embargo, en ninguna aparece su famosos papá.

Asimismo, subió algunos comentarios y felicitaciones que le dejaron sus amigos y familiares cercanos.

“¡Se me casa! Love you so much”, “Doble celebración”, “Los amo”, “¡Increíble festejo! Los queremos”, “Fin de semana de muchas emociones y festejo”, “Celebrando la vida y el amor. Los queremos muchísimo, vecinos” son algunos de los mensajes.