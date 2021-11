Thalía a sus 50 años aparece en sexy lencería al estilo “50 sombras de Grey”

Mientras que algunos la tacharon de ridícula, otros llenaron de halagos a la famosa cantante mexicana.

Thalía es sin duda una de las artistas más queridas y más premiadas a lo largo de los años.

Y es que, a sus 50 años, la artista demostró que aún conserva su espectacular y diminuta cintura.

Misma que fue el centro de la controversia tras el rumor de que había extirpado algunas costillas para reducir su tamaño.

Con un sugerente look, la esposa de Tommy Mottola dejó boquiabiertos a sus miles de seguidores en las redes sociales.

La también empresaria decidió mostrarse como muy pocas veces lo hace: En un sexy corsé en color negro.

“Recuerdos del rodaje de “Estoy soltera”. ¿Qué te gusta más, los guantes, el corset o el sombrero?”, dice el texto que acompaña la publicación de la intérprete.

La colección de imágenes le hizo ganar todo tipo de comentarios, mientras que algunos la llenaron de halagos por lo bien que luce a su edad, otros la mandaron a “cubrirse un poquito.

No cabe duda que la intérprete de canciones como “No me acuerdo”, “Desde esa noche” y “No me enseñaste”, sigue robando suspiros entre los internautas.

Cabe resaltar que muchos se atrevieron a resaltar que la también actriz mexicana lucía un look al estilo “50 sombras de Grey”.

Se inunda la mansión de la cantante Thalía…

Recordemos que fue hace tan solo unos meses atrás, cuando Thalía anunció que su casa se había inundado debido a las fuertes lluvias.

La mexicana compartió por medio de sus redes sociales cómo quedó su casa tras el paso de un devastador huracán.

Actualmente, la estrella musical cuenta con más de 18 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Dentro de su perfil encontramos todo tipo de contenido, con el cual mantiene informados a sus fanáticos de su día a día, además comparte videos de sus presentaciones de otros años.

