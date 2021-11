La agrupación coreana junto a los británicos ofrecieron una presentación de lujo en los American Music Awards.

Una de las presentaciones más esperadas en los American Music Award era la de BTS junto a Coldplay.

La espera terminó para los ARMY, ya que se convirtieron en uno de los primeros actos de la noche.

Ambos se adueñaron del escenario para interpretar su colaboración más reciente “My Universe”.

El show llegó en medio de gritos, fuegos artificiales y casi desmayos por parte de los fanáticos.

En las redes sociales, el apoyo a la banda de K-pop no se hizo esperar, cientos de admiradores se deshicieron en halagos.

“Siento que me voy a desmayar”, “Simplemente espectaculares”, “Nos han dejado con la boca abierta”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes.

No cabe duda que tanto BTS como Coldplay marcaron un gran impacto con esta canción que se encuentra entre los primeros lugares de los charts musicales.

El ARMY, previo al evento, se encargó de colocar a BTS dentro de las tendencias de Twitter.

En su paso por la alfombra roja de los AMAs los jóvenes optaron por lucir trajes en tonos grises y negros.

Los chicos manifestaron estar muy emocionados por formar parte del evento que se lleva a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.

Hey, ARMY! @BTS_twt is the winner of Favorite Pop Duo or Group! 🏆 #BTSxAMAs #AMAs pic.twitter.com/xg4X5mGxvb

— American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021