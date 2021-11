Esta noche se estarán llevando a cabo en Los Ángeles los American Music Awards 2021.

Los American Music Awards se celebrarán este domingo 21 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles.

La ceremonia premia lo mejor de la música, con el reconocimiento a los artistas más populares.

It's a #CardiParty TONIGHT! 🎉 Get ready for the #AMAs, hosted by @iamcardib, TONIGHT at 8/7c on ABC. pic.twitter.com/5KV89XBhlo

— American Music Awards (@AMAs) November 21, 2021