Shakira desvela los secretos de “Laundry Service” por su 20 aniversario

La artista colombiana aprovechó para lanzar la edición digital expandida de su famoso disco.

Un 13 de noviembre, pero de 2001, salió a la luz el primer álbum en inglés de Shakira, “Laundy Service”.

Para festejar el 20 aniversario del disco que la llevó a la fama, la artista lanzó la edición digital expandida de su famoso álbum.

Asimismo, aprovechó para contar la historia detrás de algunas de las canciones que incluye el material.

“Objection” fue el primer tema que escribió en inglés, aunque en ese entonces “apenas lo hablaba”.

La pareja de Gerard Pique recuerda que quería escribir un tango, pues mantenía una relación con un argentino, por lo que estaba muy inmersa en la cultura de ese país.

En cuanto al video musical “Underneath Your Clothes”, fue filmado por el icónico fotógrafo Herb Ritts.

Asimismo, agrega irónicamente que Ritss tal vez no estaba muy contento con aquella colaboración, y que la artista tardaba siete horas en maquillarse y arreglarse el pelo.

El éxito “Whenever, Wherever” se inspirtó en la música folklórica latinoamericana. “Quería crear algo para homenajearla”, admite la colombiana.

Subraya que quería que el tema tuviera “un sonido andino”, por lo que utilizó instrumentos como la zampoña o el bombo leguero.

Fue el legendario productor Tommy Mottola quien convenció a Shakira de que convirtiera la canción en su primer sencillo.

“Este también fue el primer tema en que toqué la batería en pleno escenario”, añade la cantautora.

I still write with Luisfer to this day, and it’s one of the times when I feel the most free. Just him, me and an acoustic guitar. #LaundryService20 #TimsListeningParty pic.twitter.com/rqKrU9kTfn

— Shakira (@shakira) November 13, 2021