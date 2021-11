Pitbull con cabello largo desata todo tipo de reacciones en las redes

El cantante reguetonero se convirtió en toda una sensación en las redes sociales por su abundante melena.

¿Pitbull tiene cabello? Es la duda que surgió en redes sociales sobre el famoso cantante.

Y es que se viralizaron unas imágenes en las que el intérprete aparece con cabello largo y una barba prominente.

Recordemos que el famosos se ha caracterizado por su cabeza calva a lo largo de casi el 90% de su carrera.

¿Se puso cabello? ¿son imágenes falsas? Es lo que a continuación te contamos sobre el nuevo look de Pitbull que hizo estallar las redes sociales.

Tranquila, el Pitbull sexy no existe. El Pitbull sexy: pic.twitter.com/YxsgRxqQOp — María Belen (@BelenRav) November 10, 2021

El nombre del intérprete se volvió tendencia en redes, luego de que presuntamente se filtraran imágenes del cantante con cabello largo.

Como era de esperarse, el nuevo look provocó miles de comentarios en las redes sociales.

¿Es falso o verdadero el look de Pitbull?

Varios fanáticos afirmaron que nunca se hubieran imaginado al cantante con tan abundante cabellera.

Sin embargo, la euforia no duró mucho, pues el cantante no se ha hecho ningún cambio de look.

La imagen de Pitbull con cabello es una fotografía que fue editada con un programa especial.

Cabe resaltar que el cantante que se caracteriza por la frase “Dale” sigue sin barba y con su cabeza afeitada.

No les pasa que Pitbull con cabello… 🥴🥵 pic.twitter.com/W1MFy34Z6E — Pinche México (@Pinch3Mexic0) November 10, 2021

Los usuarios en internet crearon todo tipos de memes e hicieron comparaciones con otros famosos.

Actualmente, el intérprete de canciones como “We are one”, “I Know You Want Me” y “Hey Baby” supera los más de 8 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Dentro de su perfil, no faltan las imágenes de Armando Christian Pérez, nombre verdadero de Pitbull con las que muestra cómo son su día a día.

A pesar de que ha estado alejado de los escenarios, el cantante ha manifestado por medio de sus redes esperar regresar muy pronto.

Y es que recordemos que muchos artistas musicales le pusieron pausa a sus carreras debido al coronavirus

