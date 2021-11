Guatemala sí tendrá representante en Miss Universo este año, conoce a Dannia Guevara

Platicamos con la joven, quien tendrá a su cargo representar al país en el certamen de belleza más importante a nivel mundial.

Lo que empezó como un sueño desde pequeña, hoy es una realidad para Dannia Guevara, quien es la nueva Miss Guatemala.

La joven originaria de Ayutla, San Marcos, recientemente fue coronada como la nueva Miss Guatemala.

Con las mejores de las ilusiones, la reina de belleza platicó con Publinews sobre quién es ella y las ilusiones que tiene sobre su participación en el Miss Universo.

Será el próximo 13 de diciembre cuando se celebre la 70 edición del certamen que se celebrará en Eliat, Israel.

¿Cómo te sientes al ser la nueva Miss Guatemala?

Feliz, contenta, un poco cansada por toda la agenda, pero creo que todo esto vale la pena. Todos los días hay algo nuevo.

¿Quién es Dannia?

Soy una joven de 24 años que desde muy pequeña soñé con ser algún día Miss Guatemala.

Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?

He participado en varios eventos de belleza, desde muy pequeña me involucre en este mundo, también fui presentadora de televisión y ya tuve la oportunidad de representar a Guatemala en un evento internacional en Venezuela en 2019. Además, soy emprendedora, tengo mi propio restaurante.

¿Actualmente qué estudias?

Estoy estudiando la carrera de Derecho, anteriormente también estudié comunicación, pero luego decidió cambiar, ya que en mi familia; mi mamá, mi hermana y mis tías estudiaron ciencias jurídicas. Luego de estar en la televisión me di cuenta que me gustaría tener otra carrera para tener otro tipo de trabajo.

¿Qué nos puedes contar de tu restaurante?

Lo tengo en Ayutla, San Marcos y está especializado en comida oriental. Por mis compromisos de Miss Guatemala, ahora estoy en la ciudad, pero yo resido en Ayutla.

¿Cómo fue el proceso para obtener el título?

Este año es designación de la organización y me siento muy confiada por las herramientas que me han dado. Ellos me eligieron a mí y me llamaron, después de que Guatemala haya estado ausente en el Miss Universo.

¿Cómo te has estado preparando para el evento?

He estado trabajando en todos los ámbitos, me están ayudando. Trabajo en mi cuerpo, pasarela, gimnasio, cultura general y de todo un poquito.

¿Ya tienes listo tu national custome y tu vestido de gala?

Viajo a Israel el 26 de este mes, aún no se cuantas maletas llevaré, pero espero que sean todas las que se puedan. Aún no puedo revelar todos los detalles de mis vestuarios, pero sí puedo decirles que son ideas muy originales.

¿Qué significa para ti ser Miss Guatemala?

Es un sueño hecho realidad. En 2009, mi hermana participó en el evento y quedó en segundo lugar, cuando la veía, yo pensaba: “yo quiero ser así un día”. Por un momento, pensé que no lo iba a lograr debido a que no sabíamos el rumbo de la franquicia de Miss Guatemala. Pero ahora estoy muy feliz por esta oportunidad, por todo lo que representa, porque no solo es portar una banda, es aportarle a mi país de todas las maneras posibles.

Dannia en corto

